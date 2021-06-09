Один на желтый, другой на зеленый: светофор запутал две легковушки на Хасанской

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два легковых автомобиля столкнулись довольно сильно. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Красногвардейском районе Северной столицы на перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта, там, где спуск с Российского моста произошла авария между двумя легковушками.
Один из участников ДТП — автомобиль такси. Он захотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Тогда как в этот момент «оппонент» двигался вниз и оказался на пересечении дорог прямо в момент включения зеленое света светофора.
Сообщается, что тормозил последний из последних сил. Однако это не уберегло от сильного удара.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика.