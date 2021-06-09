Один на желтый, другой на зеленый: светофор запутал две легковушки на Хасанской

На перекрестке в Красногвардейском районе в аварию попали два легковых авто. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На перекрестке в Красногвардейском районе в аварию попали два легковых авто. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два легковых автомобиля столкнулись довольно сильно. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы на перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта, там, где спуск с Российского моста произошла авария между двумя легковушками.

Один из участников ДТП — автомобиль такси. Он захотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Тогда как в этот момент «оппонент» двигался вниз и оказался на пересечении дорог прямо в момент включения зеленое света светофора.

Сообщается, что тормозил последний из последних сил. Однако это не уберегло от сильного удара.

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