Один на желтый, другой на зеленый: светофор запутал две легковушки на Хасанской

Один на желтый, другой на зеленый: светофор запутал две легковушки на Хасанской
На перекрестке в Красногвардейском районе в аварию попали два легковых авто. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два легковых автомобиля столкнулись довольно сильно. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы на перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта, там, где спуск с Российского моста произошла авария между двумя легковушками.

Один из участников ДТП — автомобиль такси. Он захотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Тогда как в этот момент «оппонент» двигался вниз и оказался на пересечении дорог прямо в момент включения зеленое света светофора.

Сообщается, что тормозил последний из последних сил. Однако это не уберегло от сильного удара.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Вознесенском в ДТП с кортежем очевидцы обвинили регулировщика.

дтп красногвардейский район новости СПб хасанская улица


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Один на желтый, другой на зеленый: светофор запутал две легковушки на Хасанской
Почти час пожарные боролись с загоревшимся мусором на Лиговском проспекте
На Большом проспекте полыхала вентиляция на фасаде
В Пулково 9 июня задержали рейс до Екатеринбурга
Дава прокомментировала призыв «порезать» его на шашлыки
В Ленобласти дорожникам пришлось выселять бобров
Россиян ждут очередные длинные выходные
Делегация из России посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом