В Городском пресс-центре чемпионата Европы по футболу аккредитовано более 700 российских и 100 зарубежных журналистов

В Городском пресс-центре чемпионата Европы по футболу аккредитовано более 700 российских и 100 зарубежных журналистов
В этом году проход в пресс-центр возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Фото: Pixabay

В Северной столице открылся пресс-центр Евро-2020. Губернатор Петербурга Александр Беглов лично ознакомился с тем, как организована работа представителей СМИ. Он отметил, что центре есть помещения для просмотра трансляций, проведения конференций. Будут помогать журналистам и специально обученные волонтёры.

В Доме журналиста есть бесплатный Wi-Fi, зона для презентаций, сообщает Смольный. К конференциям могут онлайн подключиться журналисты из любой точки мира. Уже аккредитованы более 700 журналистов из России и около 100 из США, Вьетнама, Польши, Великобритании, Германии, Эстонии, Бельгии, Испании, Франции и Катара.

Беглов заявил, что у специалистов пресс-центра есть большой опыт, они работали на Чемпионате мира по футболу.

В этом году проход в пресс-центр возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Так распорядился Роспотребнадзор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам до последнего продают на «Авито» билеты на матчи Евро-2020.

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