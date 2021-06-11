«ГАЗель» не подрасчитала и въехала в зад «Ауди»: на Лиговском путепроводе все встали

В Петербурге в Красносельском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобилисты встали в пробку. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, в Красносельском районе Северной столицы на Лиговском путепроводе «ГАЗель» въехала сзади в белую «Ауди».
Авария перегородила полосу движения, тем самым все, кто стремился выехать из города через мост, встали в автомобильную пробку.
Сообщается, что объезжать ДТП приходится, выезжая на встречную полосу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у метро «Беговая» вспыхнул автобус. При этом, по словам очевидцев происходящего, автобус загорелся прямо на ходу. На кадрах заметно, как на остановке из общественного транспортного средства струятся клубы дыма.