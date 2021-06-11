«ГАЗель» не подрасчитала и въехала в зад «Ауди»: на Лиговском путепроводе все встали

В Петербурге в Красносельском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобилисты встали в пробку. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Красносельском районе Северной столицы на Лиговском путепроводе «ГАЗель» въехала сзади в белую «Ауди».

Авария перегородила полосу движения, тем самым все, кто стремился выехать из города через мост, встали в автомобильную пробку.

Сообщается, что объезжать ДТП приходится, выезжая на встречную полосу.