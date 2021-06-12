В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в воскресенье

В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в воскресенье
В городе пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье, 13 июня, в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, во второй выходной в городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Северо-западный ветер подует со скоростью до 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Спасатели призвали горожан и гостей города быть внимательными и осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12 мая на погоду Северной столицы будет оказывать влияние приближающийся с северо-запада циклон. Температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу непогода новости СПб


 

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