На юге Петербурга заметили молодую лесную куницу

Животные обычно сторонятся людей и стараются не попадаться им на глаза.

На юге Санкт-Петербурге сегодня, 14 июня, увидели молодую лесную куницу. Животное не только заметили, но и успели запечатлеть, что обычно не удается сделать. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Кузнецова. Местные жители заметили дикое животное, прогуливающееся по улицам. Обычно куницы выходят только ночью и сторонятся людей, но тут удалось ее даже сфотографировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи заявили об отсутствии необходимости вакцинировать домашних животных от COVID-19.