Покрышки на Таллинском, «двушка» на Будапештской, и коммуналка на Большой Зеленина: пожары в Петербурге и Ленобласти за последние сутки

Петербург этим летом, к сожалению, «вспыхивает» то здесь, то там: пожарным регулярно приходится выезжать в разные районы города. Только за последние сутки на территории города произошло девять пожаров — и это не считая вспыхнувшего на Володарском мосту автобуса.

Так, в понедельник на Таллинском шоссе неподалеку от газовой заправки заметили сильное пламя. Выяснилось, что загорелись палеты и покрышки — огонь охватил 100 квадратных метров. В тушении участвовали 30 спасателей и 7 единиц спецтехники. К счастью, никто не пострадал.

Около двух часов стало известно о пожаре в Калининском районе — в трехкомнатной 60-метровой квартире на улице Руставели. На борьбу с огнем, охватившим пять квадратных метров жилья, у спасателей ушло почти 45 минут. А уже в 16:34 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании в квартире-студии на Руднева. Там горела обстановка на площади 8 «квадратов».

Вечер 14 числа стал, кажется, рекордным по количеству пожаров. Спасателям пришлось мчаться на улицу Первого мая, где загорелся автосервис площадью 24 квадратных метра. В то же время в Приморском районе МЧСники боролись с огнем в шестиметровой пристройке на Планерной улице. Еще один пожар случился в Кировском районе, огнем оказалась охвачена 10-метровая пристройка на проспекте Стачек. К счастью, во всех случаях пожарные оперативно ликвидировали пламя — пострадавших не было.

А пожар в поселке Решетниково в Зеленогорске закончился более трагично: потушив огонь, спасатели заметили в квартире труп неизвестной. При этом, как позже выяснили полицейские, смерть женщины наступила гораздо раньше: тело, завернутое в ковер, пролежало в комнате около недели. В таинственной ситуации предстоит разобраться следователям.

Утром 15 июня на Будапештской «вспыхнула» двухкомнатная квартира. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 5:52, а к 6:19 сотрудники МЧС уже успешно ликвидировали возгорание на площади одного «квадрата».

Еще один квартирный пожар произошел ночью 15 июня в доме №14 на улице Смолячкова в Выборгском районе. В результате огонь уничтожил коридор площадью 5 кв. м. в двухкомнатной квартире.

А под Кингисеппом ночью 15 июня пожарным в течение часа пришлось бороться с пламенем, охватившем хозяйственную постройку площадью 24 кв. м. Днем ранее в поселке Новинка Гатчинского района печально закончились игры детей со спичками: школьники случайно подожгли траву, и огонь стремительно распространился вокруг. Мальчикам удалось спастись и даже потушить пламя, но вот вагончик и припаркованный рядом автомобиль, увы, оказались уничтожены пожаром.