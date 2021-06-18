Из школ Выборга эвакуировали 150 человек

Из школ Выборга эвакуировали 150 человек
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay.com

Из учебных заведений Выборга эвакуировали 150 школьников и сотрудников после сообщений о «заминировании».

Как стало известно gazeta.spb.ru, администрации различных учебных заведений Выборга сообщили о том, что к ним с электронного адреса golithyn.artem.ldpr@gmail.com поступили сообщения о заминировании учебных заведений г.Выборга и Выборгского района. Всего 11 объектов. В результате осмотра учебных заведений и прилегающих территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Проводилась эвакуация, эвакуировано 150 школьников и сотрудников. Возбуждено уголовное дело. Выезжали сотрудники полиции с кинологами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна.

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