Самокат отдельно, мужчина отдельно: на 15-ой линии сбили самокатчика

В Василеостровском районе сбили мужчину на самокате. "ДТП и ЧП Петербурга"

В Василеостровском районе сбили мужчину на самокате. "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит мужчина на самокате. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Василеостровском районе Северной столицы на перекрестке Малого проспекта и 15-ой линии автомобиль совершил наезд на самокатчика. Отмечается, что данная легковушка является машиной каршеринга.

Стоит заметить, что петербуржцы знают этот проблемный перекресток и говорят, что давно бы хотели увидеть на нем светофор.

На фотографии, сделанной очевидцем происходящего заметно, что электросамокат лежит на пешеходном переходе, а его водитель чуть дальше. Над пострадавшим мужчиной склонились люди, пытающиеся ему помочь.

На снимке не видно ни машины работников скорой медицинской помощи, ни сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбитый мотоциклист на Учительской залез под колеса «Хендая», рассматривая повреждения «железного коня».