Петербуржцев предупредили о дождях и грозах 22 июня

Петербуржцев предупредили о дождях и грозах 22 июня
Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жителей и гостей Северной столицы предупредили об ухудшении погоды. В город придут дожди и грозы.

Во вторник, 22 июня, в городе ожидается аномально жаркая погода, а вместе с ней кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы – она достигнет +33-…+35 градусов.

Горожан предупреждают об опасности тепловых ударов, играх на воде или купания в пьяном виде. В случае происшествий врачей и спасателей надо вызывать по короткому номеру 112. А также 01 со стационарного или 101 — с мобильного телефона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температурные рекорды ожидаются в Петербурге 22 и 23 июня. 21 июня в городе был побит температурный рекорд 15-летней давности – воздух прогрелся до +31,3 градусов, что на 0,9 градусов выше, чем в 2006 году.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода


 

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