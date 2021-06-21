В Петербург прибыли военные подлодки для участия в Военно-морском салоне

МВМС-2021 пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня. Фото: скриншот instagram

МВМС-2021 пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня. Фото: скриншот instagram

В Северную столицу прибыли корабли, принимающие участие в 10-м Международном военно-морском салоне. Они ошвартовались у причалов пассажирского морского порта.

Мероприятие запланировано на 23-27 июня. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, места у причалов заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово».

Всего в военно-морском салоне примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава военно-морского флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на корабли смогут попасть только аккредитованные участники и гости – те, кто смогут предоставить отрицательные ПРЦ-тесты или документ, подтверждающий законченный курс вакцинации.