Александр Беглов поздравил выпускников на Дворцовой площади

Александр Беглов поздравил выпускников на Дворцовой площади
Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил родителей и учителей. Фото: Gazeta.SPb

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил выпускников Петербурга и Ленобласти с началом взрослой жизни.

Добрые слова напутствия он сказал со сцены на Дворцовой площади на открытии праздника «Алые паруса». Он отметил, что такая ночь только раз в жизни. Беглов поблагодарил родителей и учителей. Он напомнил вчерашним школьникам, что теперь перед ними открыты все все двери. Им принадлежит будущее Северной столицы, страны.

Губернатор города выразил надежду, что полученные знания не раз пригодятся по жизни. Он уверен, что знания молодых людей пригодятся России. Беглов сказал, что выпускники сделают страну еще сильнее.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закончилось кульминационное шоу в рамках праздника «Алые паруса». Бриг «Россия» с алыми парусами проплыл по Неве под залпы фейерверков.
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