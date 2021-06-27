В Иордании мужчина умер спустя десять минут после прививки AstraZeneca

Пожилой мужчина в Иордании скончался через десять минут после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Как сообщает иорданское государственное агентство Petra, 66-летний мужчина потерял сознание после получения второй дозы вакцины, врачи не смогли его спасти. Первую дозу вакцины он получил 4 апреля.

Погибший страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений. Точная причина смерти устанавливается.

С начала пандемии в Иордании зафиксировано 749 319 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 733 113 пациентов, число смертельных исходов достигло 9 718.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.