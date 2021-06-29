В Британии заявили об эффективности комбинации доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

Комбинированное использование доз вакцин от COVID AstraZeneca и Pfizer приводит к формированию у пациентов иммунитета от Коронавируса.

Об этом заявили ученые Оксфордского университета, сообщает ТАСС. В исследовании приняли участие 800 человек старше 50. Введения комбинированной вакцины способствовало генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19. Ученые отметили, что для такого результата можно использовать AstraZeneca, затем Pfizer и наоборот. Однако в первом случае антител вырабатывается больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 20 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, 12,2% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни.