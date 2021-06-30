Новые пособия для детей и беременных, соцвыплаты на карту «Мир», реклама в интернете и предустановленное ПО: какие законодательные нововведения ждут петербуржцев с 1 июля

С 1 июля на территории России вступают в силу законодательные нововведения. Они затрагивают социальную, налоговую, финансовую и многие другие сферы.

Новые ежемесячные пособия для беременных и родителей-одиночек

С начала второго летнего месяца женщины, вставшие на учет по беременности на раннем сроке и находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут получать ежемесячные пособия. Раньше им предлагали единовременные выплаты. Аналогичные льготы распространяются на родителей-одиночек, которые воспитают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Информирование граждан о положенных льготах

С 1 июля россиянам будет проще узнать о положенных мерах социальной поддержки и льготах. Теперь власти обязаны информировать об этом граждан не только через портал Госуслуг, но и по телефону единой справочной службы.

Оплата покупок картой «Мир»

Продавцов, чья выручка за 2020 год превышает 20 млн рублей, обяжут принимать к оплате банковские карты «Мир». Ранее порог составлял 40 млн, а затем 30 млн. Кроме того, все социальные выплаты с начала июля также зачисляются только на национальную платежную карту. Исключение составляют лишь граждане, которые получают деньги на кредитные счета, не имеют привязанной банковской карты либо забирают пенсию через почтовые отделения или другие подобные организации.

Запрет на двойное гражданство для госслужащих

Запрет на получение второго гражданства или постоянного вида на жительство другой страны распространяется на:

государственных и муниципальных чиновников;

работников госорганов и органов местного самоуправления;

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы;

послов и полномочных представителей;

глав и их заместителей в Центробанке и Счетной палате, а также на аудиторов последней;

губернаторов, региональных депутатов и другие категории госслужащих.

Сокращение рекламы в интернете

С 1 июля социальная реклама на просторах Сети может занимать до 5% площадей или времени. Соответствующие нормы уже распространяются на телевизионную рекламу и наружные баннеры.

Предустановка отечественного программного обеспечения

Производители гаджетов, оснащённых выходом в интернет, теперь должны предустанавливать на них опцию поисковика по умолчанию для сервиса, страной происхождения которого является Россия или другие государства-члены ЕАЭС. Штрафы за нарушение требований при продаже техники с предустановленным ПО для должностных лиц составляют от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч.

Повышение минимального капитала микрокредитных компаний

С начала июля минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается с 10 тысяч до 2 млн рублей. Более того, правительство рассчитывает поэтапно поднять планку до 5 млн рублей к 2024 году. Данная мера должна повысить ответственность микрокредитных компаний и вытеснить с рынка недобросовестных игроков.

Кроме того, с 10 июля МФО и кредитные кооперативы обяжут иметь официальный сайт с доменом ru или рф. Кредитный кооператив также будет в обязательном порядке передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.

Налоговые изменения

Налоговая служба наделяется полномочиями для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков на основе закрытого перечня. Одним из пунктов, к примеру, является подписание документа неуполномоченным лицом. При этом налоговики будут уведомлять граждан о том, что декларацию признали непредставленной.

Также с 1 июля не станут делать перерасчет транспортного налога, если операция повлечет за собой увеличение ранее уплаченной суммы.

Помимо прочего, вступает в силу слежение за перемещением товара от производителя к покупателю, которое распространяется не на единицу товара, а на партию. Новый закон призван сократить серый импорт и нелегальный оборот. А налоговой службе необходимо предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило Правительство РФ.

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