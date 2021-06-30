Есть ли жизнь без QR-кода: как попасть в рестораны и пользоваться транспортом петербуржцу в Москве

Не секрет, что посещение заведений общепита и массовых мероприятий в столице теперь возможно только при наличии QR-кода, который выдается официально переболевшим, вакцинированным или обладателям свежего отрицательного ПЦР-теста. Жители других городов, приезжающие в Москву, должны следовать общим правилам, и петербуржцы — не исключение.
Таким образом, сходить в столичное кафе или на концерт житель Северной столицы сможет, только предъявив QR-код. При отсутствии московского полиса и наличии хотя бы одного из аспектов, разрешающих получить заветный пропуск, оформить QR-код можно через портал московской мэрии — mos.ru. Правда, скорее всего, сделать это моментально не получится — ожидание может растянуться на несколько часов или даже дней.
Имея в кармане распечатанный пропуск или его изображение на экране смартфона, вам необходимо предъявить его на входе в заведение вместе с паспортом. Аналогичным образом можно использовать QR-код из сертификата о вакцинации, полученного до 25 июня на портале госуслуг или через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус» — в таком случае оформлять новый QR-код не нужно.
Важно: попасть в ресторан, имея только бумажную справку об антителах, прививке или отсутствии коронавируса, не получится — цифровой пропуск необходим.
На данный момент в «бесковидной зоне» работают примерно половина всех заведений Москвы. Их перечень в ближайшее время появится в «Яндекс.Картах». Поесть, не имея QR-кода можно, только заказав доставку или еду навынос. Также можно беспрепятственно воспользоваться сезонными кафе и летними верандами, но только до 12 июля. Завтрак, обед или ужин без ограничений доступны в офисных или студенческих столовых для сотрудников и учащихся, и в гостиничных ресторанах — для постояльцев.
Необходимость использования QR-кодов распространяется и на детей младше 18 лет, если они хотят посетить кафе без родителей. А вот посещение магазинов и проезд на транспорте пока свободны для всех, но стоит быть начеку — все может измениться в любой момент.
Напомним, что подделывать цифровые пропуска, которые сейчас мошенники активно продают за 11 тысяч рублей, чревато суровым наказанием — нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
При этом стоит добавить, что власти Петербурга также рассматривают возможность внедрения столичной практики QR-кодов: судьбу горожан решат темпы вакцинации и анализ опыта Москвы. Правда, в комитете по промышленной политике возможное нововведение считают опасным для бизнеса — «бесковидные зоны» могут обернуться существенной потерей прибыли.