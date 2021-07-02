На Октябрьской набережной не смогли разъехаться самокатчик и грузовик

В пятницу, 2 июля в Петербурге столкнулись грузовик и самокатчик.

Дорожный инцидент произошел на Октябрьской набережной при повороте на улицу Тельмана. По словам очевидцев, юноша, который был на самокате, остался жив. Его увезли на скорой.

«На Октябрьской набережной при повороте на ул. Тельмана дтп с участием юноши на самокате и грузовика. Парень живой, встать не может, скорая забирает на каталках», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».