В Петербурге рабочая неделя начнется с 30-градусной жары

Сегодня в Северной столице ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 5 июля, синоптическая ситуация в Северной столице по-прежнему будет формироваться под влиянием антициклона, медленно выходящего с севера в центральную часть Европейской России.

Днем термометры покажут +29…+31 градусов, в Ленобласти потеплеет до +32. Такие значения близки к суточному рекорду максимальной температуры воздуха, который для этого дня составляет +31,8 градусов, и установлен ровно 80 лет назад. В ближайшие три дня жаркая погода сохранится, к четвергу температура поднимется до +33.

Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС РФ по городу.