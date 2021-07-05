Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся жаре

Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающейся жаре
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сегодня в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС РФ по городу.

Так, в понедельник, 5 июля, в городе ожидается жаркая погода. Во второй половине дня местами столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы могут ждать от июля теплой погоды. Особенно теплыми будут первые две декады месяца — температура будет на 2-2,5 градуса выше климатической нормы. Последние пять дней июля город на Неве вернется в рамки климата.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погоды


 

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