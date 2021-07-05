Трагедия на Кипре с девочкой из Петербурга: последние данные

В Северной столице спасают 11-летнюю петербурженку, тяжело пострадавшую на Кипре. Ее лечением занимаются специалисты Педиатрического университета. О том, что произошло и как ее экстренно возвращали в Россию, — читайте в материале Gazeta.SPb.

Юная путешественница отправилась на Кипр вместе с родителями и братом. Петербуржцы забронировали этот пакетный тур еще до пандемии, а впоследствии из-за антиковидных мер ждать заграничного отдыха пришлось почти два года. Семья провела на курорте неделю, а затем во время плавания в бассейне у дочери внезапно отказала рука.

Девочку уложили спать, но после пробуждения состояние ухудшилось: как передает «Фонтанка», у ребенка оказалась парализована вся правая сторона тела. Школьницу пришлось срочно поместить в местную больницу — по предварительным данным, у неё произошло кровоизлияние в головном мозге.

Сейчас состояние пострадавшей стабилизировали, но предстоит длительное выздоровление, и перелет домой на обычном самолете из-за перепада давления может грозить повторением ситуации — тогда последствия станут гораздо серьёзнее. Сложность в том, что транспортировка самолетом частной санавиации стоит огромных денег, а страховой полис не покрывает оплату услуги полностью — родителям нужно добавить больше 10 тысяч евро, и такими средствами семья не располагает.

Мать 11-летней девочки обратилась во всевозможные инстанции, а также написала личное обращение губернатору Александру Беглову. Инцидент придали огласке, и, как сообщили в Смольном 4 июля, школьницу доставили в Санкт-Петербург бортом санавиации. Губернатор подчеркнул, что «город окажет семье всю необходимую помощь как в лечении, так и в прохождении реабилитации».

Сейчас пострадавшей проводят углубленное обследование специалисты Педиатрического университета, ситуация находится на контроле Комитета по здравоохранению.

К счастью, в этом случае, несмотря на тяжесть недуга, девочка осталась жива. А два года назад в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна. Ребенок слишком долго находился под водой и, хотя её вытащили живой, спасти, несмотря на усилия врачей, не смогли.

Инцидент обернулся уголовным делом, причем расследовали происшествие не только полицейские Северной столицы, но и турецкие правоохранители, которые заподозрили в случившемся мать девочки.