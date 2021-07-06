Семь острых вопросов петербуржцев к «Прямой линии» с Бегловым

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что последует примеру президента и проведет личную «Прямую линию». Он также намерен заставить вице-губернаторов каждый месяц в подобном формате общаться с горожанами. Судя по одной странице Беглова в соцсети «ВКонтакте» у жителей Северной столице накопилось немало вопросов. Кроме проблем отдельных районов есть и такие, которые волнуют большинство петербуржцев.

Проводить личные «Прямые линии» президент России Владимир Путин рекомендовал 30 июня, когда общался с жителями страны.

Через несколько дней после этого Александр Беглов объявил, что проведет ближайшую линию в сентябре.

«Ежемесячно будут проводить прямые линии вице-губернаторы, которые задают смыслы и выстраивают стратегию города каждый в своей сфере», — сообщал губернатор. Он также напомнил, что вопросы ему можно задавать в соцсети «ВКонтакте», на часто задаваемые он обещает отвечать в эфирах «Радио России» и в передаче «Новый взгляд» на 78-м канале.

Вопросы губернатору

Одну из тем, которые могут быть затронуты в сентябре, губернатор города уже озвучил. Ожидается, что поднимут вопрос культурной сферы.

«Наши театры и музеи активно осваивают сеть. Формат оказался востребованным. Приобретем оборудование для онлайн-трансляций культурных проектов», — пояснил Беглов.

Впрочем, несмотря на то, что культурная жизнь Петербурга серьезно пострадала из-за коронавируса, онлайн-трансляции не самая животрепещущая тема.

На носу у петербуржцев – транспортная реформа, реализация которой начнется с апреля следующего года. Горожанам обещают, что пройдет она без рисков, но жители опасаются, что исчезновение маршруток с улиц Северной столицы может привести к транспортной катастрофе.

Кроме того, один из острых вопросов, — транспортная доступность, в том числе Пушкинского, Колпинского и Петродворцового районов. Въезды в эти районы уже не могут справиться с потоком транспорта. На дорогу жители каждый день тратят не один час. Например, не так давно Gazeta.SPb рассказывала о жалобах жителей ЖК «Александровский».

Активно развивающаяся застройка создает не только транспортные проблемы. Нехватка детских садов, школ и медицинских учреждений также актуальна.

До конца не решенной в Петербурге по-прежнему остается проблема обманутых дольщиков. По данным комитета по строительству, в плане-графике по решению проблем таких граждан, — 32 жилых дома почти на 10 тысяч квартир. Срок полной реализации плана – 2022-й год.

Gazeta.SPb регулярно пишет и о разрушении домов-памятников. О необходимости их защиты давно говорят активисты. Этот год ознаменовался пожаром на «Невской мануфактуре». Объекты культурного наследия в Петербурге страдают не только от пожаров, но и от деятельности людей. Под угрозой уничтожения остаются здания ВНИИБ, медсанчасти на Одоевского, Охтинский мыс и множество других объектов.

В некоторых случаях дома уродуют не новые собственники, а подведомственные учреждения Смольного. Так, Фонд капремонта неоднократно оказывался в центре скандалов из-за некачественно выполненных работ. Это и Дом Ванюковой на Большом П.С., и дом Циммермана, и дом Бака.

Кстати в мае этого года экс-глава ФКР Денис Шабуров был задержан по делу о крупной взятке.

Разумеется, следует ожидать, что, как и президенту на «Прямой линии», Беглову будут задавать массу вопросов о вакцинации населения. Пока обязательной вакцинации в Петербурге нет, но в июне стало ясно, что сотрудникам многих отраслей бизнеса придется сделать прививку. Городское управление Роспотребнадзора ждет, что привито будет 60% работников ТЦ, общепита и других сфер, которые предполагают регулярное взаимодействие с людьми.

С проблемами столкнулись и те, кто готов вакцинироваться по собственному желанию, — город испытывает нехватку препаратов «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Уже было объявлено, что ревакцинировать, например, горожан будут только «Спутником V».