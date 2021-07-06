В ближайшие три дня петербуржцев ожидает аномальная жара: до +32

В ближайшие три дня в Северной столице ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС РФ по Северной столице со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Так, с со среды по пятницу, 7-9 июля, в городе температура воздуха в дневное время поднимется до плюс 30-32 градусов.
Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7-10 градусов.
Напомним, в течение июля погода на большей части просторов России будет довольно теплой, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жара толкает людей на погибель. Трое утопленников только за последние сутки и один пострадавший от прыжка в водоем петербуржец — в городе и области жертвы аномальной жары появляются почти каждый день.