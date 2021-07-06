Коронавирусные меры коснутся иностранных граждан

Президент Российской Федерации издал Указ от 15 июня 2021 г. № 364, в соответствии с которым после 16 июня 2021 г. продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения СOVID-19.

С 16 июня 2021 г. приостанавливается течение: сроков временного пребывания в России иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в России и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ. Этот документ должен подтверждать право на постоянное проживание в иностранном государстве, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты (с проставленными в них отметками).

С 16 июня по 31 декабря 2021 г. включительно приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранцев, находящихся в России, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания в России, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 г. обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. Также это касается не покинувших территорию России в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания,

В случае обращения иностранцев с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с выдворением за пределы Российской Федерации и установлением запрета на въезд в Россию.

Временные меры в отношении иностранцев и лиц без гражданства действуют с 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания.

Перечень иностранных государств, в отношении которых будут сниматься введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством Российской Федерации.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы России до 30 сентября 2021 г.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге готовятся вакцинировать 600 тысяч мигрантов.