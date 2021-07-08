МЧС предупредило петербуржцев о грозах 9 июля

В пятницу, 9 июля, в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий.

В последний день рабочей недели в городе ожидаются грозы с порывистым ветром. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха может превысить отметку в +30 градусов.

При этом температура воздуха все равно останется высокой: К предстоящим выходным, 10 и 11 июля, столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса. Дни пройдут без существенных осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов.