МЧС предупредило петербуржцев о грозах 9 июля

МЧС предупредило петербуржцев о грозах 9 июля
В городе ожидаются грозы. Фото: pixabay.com

В пятницу, 9 июля, в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий.

В последний день рабочей недели в городе ожидаются грозы с порывистым ветром. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха может превысить отметку в +30 градусов.

При этом температура воздуха все равно останется высокой: К предстоящим выходным, 10 и 11 июля, столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса. Дни пройдут без существенных осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов.

грозы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб


 

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