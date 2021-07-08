В Московской области ввели в эксплуатацию ЦКАД

В дискуссии по видеосвязи приняли участие президент Татарстана, глава Башкирии, губернатор Пермского края и губернатор Свердловской области. Фото: пресс-служба Кремля.

В дискуссии по видеосвязи приняли участие президент Татарстана, глава Башкирии, губернатор Пермского края и губернатор Свердловской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Сегодня в Московской области ввели в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороге.

Из центрального пункта управления ЦКАД глава государства наблюдал за запуском движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по дороге стал доступен на всем ЦКАД. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенту рассказали о ходе строительства трассы М-12 Москва – Казань и Казань – Екатеринбург. В дискуссии по видеосвязи приняли участие президент Татарстана, глава Башкирии, губернатор Пермского края и губернатор Свердловской области.

Перед началом церемонии Владимир Путин проехался по ЦКАД на машине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин проехал на машине Aurus по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.