В Московской области ввели в эксплуатацию ЦКАД

В Московской области ввели в эксплуатацию ЦКАД
В дискуссии по видеосвязи приняли участие президент Татарстана, глава Башкирии, губернатор Пермского края и губернатор Свердловской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Сегодня в Московской области ввели в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороге.

Из центрального пункта управления ЦКАД глава государства наблюдал за запуском движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по дороге стал доступен на всем ЦКАД. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенту рассказали о ходе строительства трассы М-12 Москва – Казань и Казань – Екатеринбург. В дискуссии по видеосвязи приняли участие президент Татарстана, глава Башкирии, губернатор Пермского края и губернатор Свердловской области.

Перед началом церемонии Владимир Путин проехался по ЦКАД на машине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин проехал на машине Aurus по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

владимир путин Московская область открытие цкад эксплуатация


 

Новости партнеров
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Калужской области медсестра ввела воду вместо вакцины
О состоянии МакSим: давать прогнозы пока рано
В Московской области ввели в эксплуатацию ЦКАД
В расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты
Путин проехал по ЦКАД за рулем Aurus
В Елизаветинской больнице тушили пожар: 50 человек эвакуированы
Огонь охватил комнату во Фрунзенском районе
В Мариинской больнице пациент плакался на плохое питание