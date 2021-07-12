Финские болельщики выплатят штраф из-за оскорбительного поведения на «Газпром Арене»

Мужчины показывали непристойные жесты другим болельщикам и не обращали внимание на замечания.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 июля, привлекли к административной ответственности двух граждан Финляндии. Им назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Также им запретили посещать различные спортивные мероприятия в ближайший год. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Перед судом предстали Никлас Юха Алексантери Линдстрем и Миро Эйнар Микаэль Липсанен. Они вели себя оскорбительно во время матча на «Газпром Арене» между сборными Финляндии и Бельгии. Мужчины показывали окружающим непристойные жесты и не реагировали не замечания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зритель кинул стаканом в болельщиков сборной Финляндии и поплатился.