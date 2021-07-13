Войтановский опроверг отказ от участия в выборах в ЗакСобрание

13 июля появилась информация будто бы Владимир Войтановский захотел отказаться от выборов по одномандатному округу №2 в Петербурге.
Мойка78 пишет, что Владимир Войтановский участвует в избирательной кампании в Законодательное собрание Петербурга, а появившаяся информация не является действительной.
Сведения о том, что кандидат уходит с выборов 13 июля стала распространятся в телеграм-каналах.
По мнению Войтановского, продолжается сбор подписей, которые позднее будут поданы в Горизбирком для регистрации его в качестве кандидата.
Владимир Войтановский предполагает, что такие разговоры символизируют некий «сигнал», чтобы кандидат отказался участвовать в выборах. Или же связаны с тем, что других новостей о ходе избирательной кампании просто нет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Единая Россия» озвучила список на выборы в ЗакС Петербурга.