Войтановский опроверг отказ от участия в выборах в ЗакСобрание

Владимир Войтановский опроверг отказ от участия в выборах депутатов Заксобрания. Фото: Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Владимир Войтановский опроверг отказ от участия в выборах депутатов Заксобрания. Фото: Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

13 июля появилась информация будто бы Владимир Войтановский захотел отказаться от выборов по одномандатному округу №2 в Петербурге.

Мойка78 пишет, что Владимир Войтановский участвует в избирательной кампании в Законодательное собрание Петербурга, а появившаяся информация не является действительной.

Сведения о том, что кандидат уходит с выборов 13 июля стала распространятся в телеграм-каналах.

По мнению Войтановского, продолжается сбор подписей, которые позднее будут поданы в Горизбирком для регистрации его в качестве кандидата.

Владимир Войтановский предполагает, что такие разговоры символизируют некий «сигнал», чтобы кандидат отказался участвовать в выборах. Или же связаны с тем, что других новостей о ходе избирательной кампании просто нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Единая Россия» озвучила список на выборы в ЗакС Петербурга.