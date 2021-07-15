В четверг в Пулково задержали два авиарейса

В Пулково не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в четверг, 15 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Еревана и Владивостока. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс U6 8813. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские Аваилинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:35, но время вылета сдвинули на 9:30.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 365. Туда полетит самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:10, теперь пассажиры вылетят в 12:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне Пулково работало без отмен и задержек. Все рейсы, запланированные на 14 июля, были выполнены точно по расписанию.