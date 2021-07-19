Из-за сильного ветра на машину обрушилось стекло в Петербурге

В Петербурге накануне вечером 18 июля поднялся сильный ветер, из-за чего стекло обрушилось на автомобиль.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города на 7-ой Советской улице, дом 28.

Поднялся ветер, который вырвал стекло и обрушил вниз, по предварительной информации, с шестого этажа.

По словам очевидцев, в результате пострадал припаркованный рядом с местом падения автомобиль. «7-я советская, 28. Поднялся ветер и стекло полетело вниз предположительно с шестого этажа, пострадал рядом припаркованный автомобиль», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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