Из-за сильного ветра на машину обрушилось стекло в Петербурге

Из-за сильного ветра на машину обрушилось стекло в Петербурге
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге накануне вечером 18 июля поднялся сильный ветер, из-за чего стекло обрушилось на автомобиль.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города на 7-ой Советской улице, дом 28.

Поднялся ветер, который вырвал стекло и обрушил вниз, по предварительной информации, с шестого этажа.

По словам очевидцев, в результате пострадал припаркованный рядом с местом падения автомобиль. «7-я советская, 28. Поднялся ветер и стекло полетело вниз предположительно с шестого этажа, пострадал рядом припаркованный автомобиль», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дерево по непонятной причине рухнуло прямо на легковой автомобиль – он был припаркован около одного из домов. На снимках и видео, которые выложили в интернет, видно, что дерево перегородило путь нескольким машинам.

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