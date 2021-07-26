Судебное заседание по делу петербургского нефролога Земченкова состоится 27 июля

Судебное заседание по делу петербургского нефролога Земченкова состоится 27 июля
Александр Земченков останется под стражей до 27 июля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Судебное заседание по делу бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова состоится во вторник, 27 июля.

«Информируем о судебном заседании, назначенном к слушанию на 27.07.2021 г. в Октябрьском районном суде по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому по ч.1 ст.159 УК РФ Земченкову А.Ю», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Заседание начнется в 15.30.

Напомним, что первая супруга нефролога, врач-гинеколог Ирина Земченкова, пропала в феврале 2010 года. Женщина вышла на работу и не вернулась. Её искали на протяжении 10 лет, Александр даже приходил в программу «Жди меня», но все оказалось тщетно. После того как отец пропавшей попал на прием к Бастрыкину в январе 2021 года, делу дали новый ход. 30 марта в рамках расследования задержали Земченкова, а 1 апреля он дал признательные показания. Но 21 апреля Александр Земченков поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением. Бывший главный нефролог Петербурга отказался признавать свою вину по делу об убийстве супруги.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что квартиру бывшего нефролога Петербурга Александра Земченкова, задержанного за убийство и расчленение собственной жены 11 лет назад, обокрали.

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