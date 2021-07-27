Партия «Родина» обвинила Смольный в препятствовании агитации в Петербурге

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Партия «Родина» намерена обратиться с прокуратуру с жалобой на петербургские власти, которые якобы нарушают избирательное законодательство.

Председатель партии Алексей Журавлев сообщил в социальных сетях, что городские власти незаконно создают препятствия для агитации за «Родину» и проведения избирательной кампании.

Журавлев также напомнил о претензиях ЦИК РФ на муниципальных выборах в 2019 году. По его словам, этого нельзя допустить на предстоящих выборах.

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Петербурга и Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 50 депутатов будут избираться сроком на пять лет по смешанной системе: половина по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предвыборная кампания партии «Родина» под угрозой срыва в Петербурге.