На развязке КАД с Дачным проспектом перекроют два съезда

На время работ полностью перекроют два съезда - №7 и 12. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На время работ полностью перекроют два съезда - №7 и 12. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На петербургской кольцевой дороге на несколько дней перекроют два съезда на развязке с трассой ЗСД и Дачным проспектом.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на транспортной развязке в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектом собираются проводить дорожные работы по устранению колейности покрытия. На время работ полностью перекроют два съезда — №7 и 12.

Седьмой съезд будет перекрыт с 2 часов ночи до 7 утра 31 июля, а также с 21 часа 31 июля до 16 часов 1 августа. Двенадцатый съезд закроют с 21 часа 2 августа до 6 часов 3 августа, а также с 21 часа 3 августа до 21 часа 4 августа.

Дополнительно в период с 30 июля по 2 августа 2021 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Петербурга, с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям рассказали о новых дорожных ограничениях.