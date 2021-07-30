Петербуржцы жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе

Ничего не сделаешь, это лучший способ выявить ковид, отмечает врач. Фото: unsplash

Ничего не сделаешь, это лучший способ выявить ковид, отмечает врач. Фото: unsplash

Жители Северной столицы и Ленобласти, которые через МАПП Торфяновка отправляются в Финляндию, жалуются, что ПЦР-тесты, которые обязательно нужно пройти на границе, делаются больно.

Врач-инфекционист Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен согласен с петербуржцами и объясняет, что зонд для забора материала опускается в ноздри намного глубже — сейчас так принято. У кого-то появляются сгустки крови при высмаркивании, уверяет доктор. Об этом сообщает Yle.

Ничего не сделаешь, это лучший способ выявить ковид, отмечает врач. Он значительно эффективнее, чем проба на слюну, объясняет медик.

От прохождения ПЦР-теста отказываются единицы. На прошлой неделе их было трое: эстонец, россиянин и фин.

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