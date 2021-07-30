Петербуржцы жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе

Петербуржцы жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе
Ничего не сделаешь, это лучший способ выявить ковид, отмечает врач. Фото: unsplash

Жители Северной столицы и Ленобласти, которые через МАПП Торфяновка отправляются в Финляндию, жалуются, что ПЦР-тесты, которые обязательно нужно пройти на границе, делаются больно.

Врач-инфекционист Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен согласен с петербуржцами и объясняет, что зонд для забора материала опускается в ноздри намного глубже — сейчас так принято. У кого-то появляются сгустки крови при высмаркивании, уверяет доктор. Об этом сообщает Yle.

Ничего не сделаешь, это лучший способ выявить ковид, отмечает врач. Он значительно эффективнее, чем проба на слюну, объясняет медик.

От прохождения ПЦР-теста отказываются единицы. На прошлой неделе их было трое: эстонец, россиянин и фин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году.

граница коронавирус петербуржцы пцр-тест финляндия


 

Новости партнеров
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Росгеология» пробурит новые скважины под Азовским морем
Петербуржцы жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе
Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году
Сбитый на Пестеля велосипедист сидит на поребрике
Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Российские власти задумались о запрете вывоза бензина
В Петербурге стартовала вакцинация «Спутником Лайт»
В Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ