Лидер «Родины» Журавлев: в Петербурге против «Родины» готовили информационную кампанию

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что в Северной столице против партии готовили информационную кампанию.

Число упоминаний партии «Родина» в СМИ становится больше вместе с приближением выборов в Законодательное собрание города на Неве и Госдуму. Тон сообщений в анонимных Telegram-каналах переходит к негативному. Именно из-за этого лидер «Родины» Журавлев отметил, что в Северной столице против партии готовили информационную кампанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по его утверждению, «некоторые чиновники» пытались помешать кандидатам партии и якобы предлагали представителям СМИ деньги за отрицательные статьи.

«К чести редакторов и политических журналистов этих изданий надо сказать, что они категорически отказались участвовать в грязной игре и размещать за деньги сфабрикованную ложь», — заявил Журавлев.

Мониторинг публикаций о «Родине» в СМИ показал, что негативных статей о партии в последнее время не было. Исключением стал один материал, который разместило небольшое петербургское издание по итогам встречи одного из членов партии с избирателями.

В статье перечислялись негативные факты из жизни политика.

Ранее партия «Родина» столкнулась с противодействием в Северной столице, когда вопреки договоренностям ей стали отказывать в размещении уличной рекламы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что партия «Родина» обвинила Смольный в препятствовании агитации в Петербурге.