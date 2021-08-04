Полумарафон «Северная столица» перекроет дороги в центре Петербурга

Полумарафон «Северная столица» перекроет дороги в центре Петербурга
Полумарафон в центре Петербурга ограничит движение транспортных средств. Фото: pexels.com

Петербургских водителей ожидают ограничения в центре города 8 августа в связи со спортивным полумарафоном «Северная столица».

В городе на Неве автолюбителям придется потесниться, потому как уже в эти выходные вступят в силу новые ограничения движения, сообщает комитет по транспорту.

8 августа планируется провести спортивный полумарафон «Северная столица». Поэтому с 8:00 до 13:00 ограничат движение на улицах Центрального района. Там введут двустороннее движение и запрет припарковывать авто.

Участники марафона совершат забег через исторические места. Спортсмены минуют Дворцовую площадь, Казанской собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов.

новости СПб ограничение движения полумарафон спорт


 

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