В Петербурге до 2032 года могут открыть 12 станций метро

В Петербурге до 2032 года могут открыть 12 станций метро
Многое будет зависеть от объема финансирования. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге до 2032 года могут построить и ввести в эксплуатацию 12 станций метрополитена.

Об этом стало известно в среду, 4 августа. В настоящее время администрация города разрабатывает актуальную программу развития городской подземки до 2045 года.

Как сообщил «КоммерсантЪ», по предварительной оценке, строительство семи станций и одного метродепо к 2 045 году обойдется в более чем 200 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный опубликовал проект планировки и межевания территории для строительства Красносельско-Калининской линии метро. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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