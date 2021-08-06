В Ленобласти установят границы трех памятников природы

Они учитывают природные особенности участков, что позволит создать сети пеших и велосипедных экомаршрутов. Фото: группа "Новые экомаршруты в ООПТ "Колтушские высоты" "ВКонтакте"

Они учитывают природные особенности участков, что позволит создать сети пеших и велосипедных экомаршрутов. Фото: группа "Новые экомаршруты в ООПТ "Колтушские высоты" "ВКонтакте"

В Ленобласти установят границы трех памятников природы.

До конца первого осеннего месяца филиал Рослесинфорга «Севзаплеспроект» установит границы трех памятников природы Ленобласти для их дальнейшего сохранения и создания зон рекреации без ущерба окружающей среде. Речь идет о «Колтушских высотах», «Реке Рагуша» и о природном заказнике «Гряда Вярямянселькя».

Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020».

За последние два года «Севзаплеспроект» провел работу по установлению границ на 23 особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ленинградской области на площади более 500 гектаров, рассказал директор «Севзаплеспроекта» Александр Ефременков.

Сейчас работа ведется в еще трех, общая площадь кадастровых работ составляет более 180 гектаров. Для сохранения уникальных экосистем особо охраняемых природных территорий Ленинградской области специалисты проводят геодезические съемки и натурно-технические обследования местности.

Они учитывают природные особенности участков, что позволит создать сети пеших и велосипедных экомаршрутов, специальных мест для отдыха туристов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте открылась вторая очередь парка «Патриот».