Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»

В Северной столице организовали «горячую линию», на которую можно сообщить о шуме, возникающем во время полета воздушных судов.

Во вторник, 10 августа, Северо-Западная транспортная прокуратура запустит «горячую линию», которая касается вопросов шума, возникающего во время полета воздушных судов. Звонить специалистам горожане смогут с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (911) 973-22-00.

Такого рода решение приняли после сообщений в СМИ о возможном повышении шума при полетах воздушного транспорта над жилыми кварталами Петербурга. Теперь у горожан будет возможность задать интересующие вопросы или оставить жалобу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Пулковского шоссе жаловались, что пять лет сходят с ума из-за шума от реконструкции трассы М-20.