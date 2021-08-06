Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»

Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
По "горячей линии" петербуржцы смогут задать интересующие вопросы или оставить жалобу. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Северной столице организовали «горячую линию», на которую можно сообщить о шуме, возникающем во время полета воздушных судов.

Во вторник, 10 августа, Северо-Западная транспортная прокуратура запустит «горячую линию», которая касается вопросов шума, возникающего во время полета воздушных судов. Звонить специалистам горожане смогут с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (911) 973-22-00.

Такого рода решение приняли после сообщений в СМИ о возможном повышении шума при полетах воздушного транспорта над жилыми кварталами Петербурга. Теперь у горожан будет возможность задать интересующие вопросы или оставить жалобу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Пулковского шоссе жаловались, что пять лет сходят с ума из-за шума от реконструкции трассы М-20.

новости СПб транспортная прокуратура


 

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Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
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