В правительстве Ленобласти стало известно о новых назначениях

В правительстве Ленинградской области объявили о назначениях сразу на несколько постов.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти, должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства 47 региона по строительству и ЖКХ, до согласования в Законодательном Собрании, получил Евгений Барановский. Известно, что до этого он был заместителем председателя комитета по строительству в Правительстве Петербурга. А сегодня, согласно распоряжению, он введен в состав Правительства региона.

Кроме того, пост председателя комитета Ленобласти по обращению с отходами получила Анастасия Кузнецова. Еще недавно она была в должности заместителя председателя комитета Госжилнадзора этого же региона.

Стоит отметить, что экс-заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин все также находится в составе правительства региона, однако уже на другой должности. Теперь он руководитель представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Москвин станет послом Ленинградской области в Москве.