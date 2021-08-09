В Петербурге огласили приговор виновному в превышении должностных полномочий

Суд взыскал с Домолазова в пользу Министерства обороны в счет возмещения материального ущерба 58 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Суд взыскал с Домолазова в пользу Министерства обороны в счет возмещения материального ущерба 58 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Суд Северной столицы огласил приговор в отношении Юрия Домолазова, признанного виновным в превышении должностных полномочий.

Домолазов с девятого ноября 2017 года по 20 февраля 2020 года работал руководителем Регионального управления заказчика капитального строительства западного военного округа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так, в рамках контроля за исполнение заключенного между Министерством обороны и Главного управления обустройства войск контракта на выполнение работ «Полный комплекс работ по обустройству фондов в/г №98 Кадетский ракетно-артиллерийский корпус (Константиновское военное училище)»исполнял функции представителя государственного заказчика.

АО «ГУОВ» в рамках договора постелило паркетные полы. Домолазов знал, что предоставленный ему акт выполненных работ и счет на оплату содержит неверные сведения. Однако, желая быстрее исполнить госконтракт, подписал эти документы.

На основании этих документов Министерство обороны оплатило работу АО «ГУОВ» в размере 186 миллионов рублей за якобы произведенные работы. При этом реальная стоимость произведенных работ составила 34 миллиона рублей. Так, разница между фактически выполненными работами и работами, отраженными в подписанных Домолазовым актах составила 151 миллион рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год.

Суд взыскал с Домолазова в пользу Министерства обороны в счет возмещения материального ущерба 58 миллионов рублей.

Домолазова взяли под стражу в зале суда немедленно.

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