Самокатчик лежит посреди проезжей части на Лифляндской улице

Самокатчик лежит посреди проезжей части на Лифляндской улице
ДТП с самокатчиком случилось на переходе с Лифлянской улицей. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города люди собрались вокруг самокатчика, который лежит на проезжей части.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», дорожно-транспортное происшествие случилось в Адмиралтейском районе на переходе через Лифляндскую улицу у дома 156.

Там человек, который еще недавно управлял самокатом, лежит на проезжей части, однако он в сознании.

Вокруг него собрались люди, пытающиеся оказать первую помощь, потому как на месте случившегося еще не заметна машина медицинских работников.

Неизвестны подробности случившегося. Также как и не ясно, сам самокатчик упал или на него совершило наезд другое транспортное средство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной реки Фонтанки мокрое место. Автоледи сбила мотоциклиста.

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