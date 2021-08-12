Не сгореть в аномальную жару: простые правила выбора SPF-защиты для кожи

Метеорологи уже предупредили – россиянам еще раз предстоит пожариться на солнце до конца лета. Уже в ближайшие дни большая часть страны окажется во власти аномально теплой погоды. Если вы еще не успели разобраться в особенностях средств с SPF для защиты кожи, самое время сделать это сейчас.

Благодаря солнечному свету в нашем организме вырабатывается необходимый для жизни витамин D. Его нехватка грозит ослаблением иммунитета, недостатком серотонина, который отвечает за настроение человека и здоровый сон, усталостью и другими проблемами.

В то же время злоупотреблять солнечными ванными нельзя. В этом случае вы рискуете заработать не только ожоги, но и заболевания кожи. Избыточное солнце может привести также к преждевременному старению кожи.

По этим причинам важно выбрать средство с SPF-фактором правильно. Другими словам, SPF – показатель, сообщающий, на сколько дольше вы сможете находиться под открытым солнцем без риска получить какие-либо повреждение. Есть мнение о том, что ультрафиолет негативно воздействует на кожу круглый год, так что защищать открытые участки нужно постоянно.

Выбирая средство для защиты кожи, помните, что сегодня на рынке представлено множество продуктов. Так, например, производители предлагают защищать тело и лицо разными средствами. Последние кроме защиты от солнца могут обогатить вашу кожу различными веществами.

Главное, что нужно помнить при выборе SPF-средства, — это то, что все они имеют разную степень защиты. Существуют метки SPF 50+, 30+, 15+, которые показывают, сколько времени с этим средством вы можете находиться на солнце без риска.

Здесь важно знать, что незащищенная кожа загорает за 10 минут. Если вы наносите крем с SPF 15, то можете продлить это время в 15 раз. Правда, провести восемь часов на пекле вы не сможете даже с кремом, содержащим SPF 50+. Во-первых, крем следует обновлять каждые пару часов. Во-вторых, это средство не защитит ваши волосы, глаза и губы от негативного влияния солнца. Для этого, к слову, существуют шампуни и бальзамы с SPF, а также солнцезащитные очки.

Отметим, что, если ваша кожа смуглая от рождения, это означает, что максимальный уровень защиты ей не нужен. Однако и здесь важно правильно рассчитать дозу SPF и частоту обновления.

При выборе средства также учитывайте и УФ-индекс той местности, в которой вы планируете находиться. Он отражает показатель ультрафиолетового излучения. Обычно его можно найти в приложениях для погоды на смартфонах. Индекс от 2 и ниже считается маленьким, от 3 до 5 – средним, а от 11 и выше – экстремальным.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, когда в Россию вернется аномальная жара.