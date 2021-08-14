более 21 тысячи петербуржцев завершили цикл вакцинации за сутки

более 21 тысячи петербуржцев завершили цикл вакцинации за сутки
В Петербурге ужесточают обязательную вакцинацию. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. За сутки цикл вакцинации завершили более 21 тыс. горожан.

Об этом стало известно в субботу, 14 августа. Как сообщили на сайте городской администрации, за последние сутки первым компонентом вакцины привились 7 738 человек, завершили курс вакцинации — 21 084.

С начала массовой вакцинации 1 402 277 петербуржцев привиты первым компонентом, при этом 1 222 113 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Напомним, в Петербурге работает 163 прививочных пункта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной. Об этом заявили в ВОЗ.

вакцинация новости СПб пандемия коронавируса


 

Новости партнеров
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лобовое ДТП произошло на перекрестке Стародеревенской и Богатырского
более 21 тысячи петербуржцев завершили цикл вакцинации за сутки
В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID
Маршрутка полыхала в районе метро «Черная речка»
Автомобиль вылетел в кювет после неудачного обгона на Ропшинском шоссе
В воскресенье петербуржцев ждут дожди и сильный ветер
За сутки в России выявили 22 144 случая заражения COVID
Жителей Ленобласти предупредили о ветрах и грозах на протяжении трех дней