На Большой Пушкарской незаконно демонтируют историческую плитку

Жители Петроградского района сообщили, что сотрудники коммунальных служб начали демонтаж плитки начала ХХ века.

Как сообщает петербургское отделение ВООПИиК, жильцы дома №5 по Большой Пушкарской рассказали, что дореволюционное напольное покрытие на лестничной клетке парадной хотят заменить на современный керамогранит. Горожане посетовали, что до начала работ метлахская плитка была в хорошем состоянии, а некоторые дефекты можно было легко восполнить.

Построенное в 1901-1902 годах жилое здание не относится к числу памятников, но, как отмечают петербуржцы, коммунальщики должны были получить согласование работ по демонтажу с городскими властями. Однако этого не было сделано.

Демонтирована уже значительная часть плитки. Жильцы сохраняют ее в надежде на ее воссоздание. Активистам удалось договориться с опытными мастерами для восстановления снятой плитки. Средства на воссоздание предлагают собрать краудфандингом.

Однако, как отмечают жильцы, их плану препятствуют коммунальщики, которые не хотят идти на контакт с собственниками.

Городской депутат уже направил в адрес Горжилинспекции и Петроградской районной администрации обращение с требованием прекратить демонтаж плитки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти города демонтируют скамейки в сквере на 10-й линии ВО.