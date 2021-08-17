В России выделят 7 млрд на «духовно-нравственный» контент

В России выделят 7 млрд на «духовно-нравственный» контент
Конкурс между исполнителями будет проводить АНО «Институт развития интернета». Фото: pixabay

Российское правительство выделит 7 млрд рублей Институту развития интернета для формирование контента, призванного сформировать духовно-нравственные ценности и гражданскую идентичность молодежи.

Средства будут вложены в более чем 200 интернет-проектов, которые должны реализоваться до конца этого года, сообщил РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

В 2022 году объемы средств могут быть увеличены в полтора-два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021-2023 годах из федерального бюджета Санкт-Петербургу выделят субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

выделение средств Кабмин экономика


 

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