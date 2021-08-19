Петербуржцы попросили у Путина помощи в сохранении Васильевского острова

Жители Петербурга адресовали президенту России Владимиру Путину петицию. Горожане просят остановить намыв и сохранить пляж в акватории Финского залива в Василеостровском районе.

В петиции указано, что Васильевский остров необходимо воспрепятствовать реализации очередного намыва в Финском заливе у берега острова Декабристов.

Как сообщил Peterburg2, горожане отметили, что «в случае реализации проекта Северный намыв, нас ожидает ухудшение качества жизни нескольких поколений», также возможно наводнение в центре города. Кроме того, намывные территории значительно ухудшают экологию.

Дело в том, что в ходе его осуществления в Финском заливе будет намыто 163 га суши, насыпано 9,5 млн. кубометров песка и построено 1,2 млн. «квадратов» жилой недвижимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти не будут включать в Генплан города проекты новых намывных территорий из-за высокого риска наводнений. Существующие проекты при этом обещают завершить.