Петербургские власти купили 385 квартир для льготников

Петербургские власти купили 385 квартир для льготников
В рамках контрактов приобретено 385 квартир, общая площадь которых составляет 16 тысяч кв.м. Фото: unsplash

Смольный приобрел 385 новых квартир для льготных категорий граждан в Петербурге. Город выделил на покупку квартир 5,7 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, в этом году власти заключили 117 контрактов на закупку квартир для очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках контрактов приобретено 385 квартир, общая площадь которых составляет 16 тысяч кв.м.

Застройщики уже передали властям 69 квартир общей площадью 3,3 тысячи кв.м. в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Невском и Пушкинском районах.

В ближайшие месяцы городу передадут еще 62 квартиры. Остальные 254 перейдут в городскую собственность в последующие два года.

Следующие аукционы на приобретение социальных квартир проведут в третьем-четвёртом квартале текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как петербуржцам получить выплаты на школьников: инструкция.

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