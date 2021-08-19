В Турции ужесточают коронавирусные ограничения

В Турции решили ввести новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости. Меры затронут непривитых граждан.

Об этом 19 августа заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов обяжут сдавать ПЦР-тесты на ковид. Предоставить отрицательный тест придется также при перелетах и междугородних перевозках. Кроме того, обследование на коронавирус потребуется для входа в кинотеатры и рестораны.

В новом учебном году непривитых сотрудников школ обяжут сдавать ПЦР-тест как минимум два раза в неделю. Об этом пишет газета Hurriyet.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туры из России в Турцию в июле подешевели почти на 6%. При этом другие услуги подорожали.