В Турции ужесточают коронавирусные ограничения

В Турции ужесточают коронавирусные ограничения
Меры затронут непривитых граждан. Фото: unsplash

В Турции решили ввести новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости. Меры затронут непривитых граждан.

Об этом 19 августа заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов обяжут сдавать ПЦР-тесты на ковид. Предоставить отрицательный тест придется также при перелетах и междугородних перевозках. Кроме того, обследование на коронавирус потребуется для входа в кинотеатры и рестораны.

В новом учебном году непривитых сотрудников школ обяжут сдавать ПЦР-тест как минимум два раза в неделю. Об этом пишет газета Hurriyet.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туры из России в Турцию в июле подешевели почти на 6%. При этом другие услуги подорожали.

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