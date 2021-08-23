Петербуржцы стоят в 4-балльных пробках утром во вторник

Сегодня утром, 23 августа, на дорогах Петербурга наблюдаются крупные пробки. Ситуация на городских трассах оценивается в 4 балла.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:30, такая загруженность сохранится на дорогах города до двух часов дня. К настоящему моменту на дорогах города зафиксировано около семидесяти ограничений движений из-за дорожных работ. На карте также отмечены аварии.

Красным отмечен участок на Невском и Лиговском проспектах, Садовой улице, по набережной Обводного канала и по набережной Фонтанки. Также движение затруднено по Большому проспекту П.С., проспекту Римского Корсаково, по Университетской набережной, на Пулковском и Московском шоссе.

Движение на КАД затруднено у развязок с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной и проспектом Косыгина (там ведутся ремонтные работы).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что понедельник может стать самым холодным днем с начала августа в Петербурге. Температура воздуха в дневное время составит +13..+15 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +16.