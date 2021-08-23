Улицы Пушкина подтопило после сильного дождя

Из-за сильного дождя, который начался ночью 23 августа, в Санкт-Петербурге залило улицы. Особенно на последствия ливня жалуются жители Пушкина.

Из-за прошедшего ливня канализация в городе не справляется. Подтоплены оказались и близлежащие улицы, и внутридворовые территории. В некоторых дворах образовались целые «озера».

Как рассказали в группе «Город Пушкин.info» в соцсети «ВКонтакте», вода с дорог выходит на тротуары. Некоторые люди передвигаются по щиколотку в воде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы.