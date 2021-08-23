Улицы Пушкина подтопило после сильного дождя

Улицы Пушкина подтопило после сильного дождя
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Из-за сильного дождя, который начался ночью 23 августа, в Санкт-Петербурге залило улицы. Особенно на последствия ливня жалуются жители Пушкина.

Из-за прошедшего ливня канализация в городе не справляется. Подтоплены оказались и близлежащие улицы, и внутридворовые территории. В некоторых дворах образовались целые «озера».

Как рассказали в группе «Город Пушкин.info» в соцсети «ВКонтакте», вода с дорог выходит на тротуары. Некоторые люди передвигаются по щиколотку в воде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

ливни новости СПб пушкин


 

Новости партнеров
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Улицы Пушкина подтопило после сильного дождя
Мужчина с ребенком наткнулись на скелет в спортивном костюме в Комарово
В Гатчине ссора в баре закончилась огнестрельными
На Ленинском проспекте «Форд» сбил трех пешеходов
Прохожий попал под обстрел безработного жителя на Серпуховской
В Красносельском районе мужчина домогался 6-летней девочки
Петербуржцы стоят в 4-балльных пробках утром во вторник
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19