Басктрыкин ждет доклада о расследовании дела об избиении сына Пьехи

Речь идет об уголовном деле об умышленном причинении легкого вреда здоровью семилетнего ребенка.

Глава СК РФ Александр Басткрыкин потребовало доложить, как продвигается расследование уголовного дела об избиении сына певца Стаса Пьехи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Басктрыкин отметил, что ждет доклада от своих подчиненных в ближайшее время. Напоминаем, что инцидент произошел в июле 2021 года в Рощино. По предварительным данным, ребенка избила соседка, после чего мальчику потребовалась помощь врачей. Конфликт произошел из-за испорченного бассейна. Басктрыкин отметил, что дети часто становятся «разменной монетой» в выяснении отношений, а также в бракоразводных процессах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стас Пьеха рассказал о плохом самочувствии избитого сына. У мальчика появились проблемы с здоровьем после нападения соседки.